A história comprova que tínhamos razão, diz Hermano Morais a respeito das eleições

Vlademir Alexandre Hermano Morais reprovou a atitude do PMDB em desistir de sua candidatura.

“A História comprova que tínhamos razão”, comentou Hermano Morais no plenário. Para Hermano, PMDB, PSB e PT deveriam ter feito o “caminho natural” de lançar candidaturas próprias no município, evitando “traumas” dentro dos partidos. O vereador, no entanto, elogiou a deputada federal, dizendo que seria “uma grande prefeita para Natal”.O PMDB dobrou o número de eleitos na Câmara Municipal, mas como três vereadores (que não conseguiram se reeleger) mudaram para o partido no período 2004-2008, a conta final era de quatro representantes na Casa. A partir de 2009, esse número será reduzido a dois.Quando fala do pleito de 2010, no entanto, a história é diferente. Ele defende que a aliança continue, tal como já sinalizaram o senador Garibaldi Filho (PMDB) e a governadora Wilma de Faria (PSB). “O PMDB deve avaliar o quadro eleitoral local, mas sem perder a referência do quadro nacional.”

Oposição?

Em relação à sua posição na Câmara Municipal, o vereador assume um tom conciliatório, diz que continuará com uma “visão crítica construtiva” e que “buscará o melhor para Natal”, mas não fala em oposição.Apesar da coligação “Natal Melhor”, de Micarla de Sousa, ter feito apenas sete vereadores, a Câmara não deve oferecer resistência à administração da pevista. Aliás, oposição da Câmara é algo ainda desconhecido pela Prefeitura de Natal.