RN realizará eleição com 7.162 urnas

No próximo dia 5 de outubro mais de 2.172 eleitores em todo o Rio Grande do Norte comparecerão às urnas para eleger prefeito e vereador. Dentre os municípios com mais eleitores no estado destaca-se: Natal com 498.870 (22,9%), Mossoró 153.027 (7,043%), Parnamirim, 87.445 (4,025%), São Gonçalo do Amarante 59.306 (2.73%), Ceará-Mirim 44.857 (2,065%), Macaíba 43.230 (1,99%) e Caicó 42.577 (1,96%).Para a eleição deste ano serão disponibilizadas mais de 7 mil urnas eletrônicas. Deste quantitativos são 6.418 urnas para as mesas receptoras de votos (MRV), 662 para reserva (contingência) e 82 urnas para as mesas receptoras de justificativa (MRJ). As urnas são dos modelos de 98 (152), 2000 (4.927), 2002 (592), 2004(982) e modelo 2008 (509).O limite máximo de seção na capital é de 500 eleitores e no interior 400. Já o limite mínimo é de 50 eleitores, tanto para capital como para o interior. No total são mais de 6 mil seções, distribuídas em 1.493 locais de votação em todo o Rio Grande do Norte. Em Natal existem 54 locais de votação e mais de 300 seções eleitorais, em segundo lugar com maior número está Parnamirim 48 locais de votação e 254 seções e em terceiro Mossoró com 27 locais de votação e 196 seções.Para auxiliar os trabalhos nas seções eleitorais nas mesas receptoras de votos e de justificativa estão sendo convocados para o 1º turno 25.944 eleitores e 5.604 caso ocorra um segundo turno. O treinamento dos mesários vai até o dia 30 deste mês e esta sendo realizado no Fórum Eleitoral e no auditório principal do CEFET, ambos em Natal.O eleitor que desejar obter mais informação sobre local de votação, título de eleitor, disque-denúncia e outros, pode ligar para o PABX do TRE pelo 4006-5600 ou acessar o site no endereço eletrônico: www.tre-rn.gov.br*Com informações da Assessoria/TRE-RN