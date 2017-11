Brasil é bronze na bocha

Mais uma medalha para o Brasil, desta vez na bocha. Eliseu Santos derroutou o espanhol Jose Maria Dueso e venceu a disputa pelo bronze na categoria BC4 (distrofia muscular).Ainda nesta terça-feira (9) haverá a disputa do ouro da categoria BC4 e com brasileiro na briga. Dirceu Pinto enfrentará o atleta de Honk Kong Leung Yuk Wing, às 18h45 (horário de Pequim), no Fencing Hall."Não tenho palavras. Vim para buscar a medalha e graças a Deus ela veio. Eu estou tremendo até agora. Para completar a felicidade só falta mesmo o Dirceu trazer o ouro, aí vai ficar cem por cento!", disse o medalhista.

Fonte: www.cpb.org.br