Salário do prefeito de Caicó é reajustado em 190%

Cedida Bibi ganhará mais do que o presidente Lula

Sem alarde, em junho deste ano a Câmara Municipal reajustou por unanimidade os salários dos vereadores, vice-prefeito e prefeito.Em 2009 um vereador passará a receber um salário de R$ 4,9 mil. Hoje, um parlamentar ganha R$ 3,7 mil. Um reajuste de cerca de 30%. O vice-prefeito passará a ganhar R$ 10 mil.O debate nas esquinas da cidade sobre os vencimentos do prefeito são acalorados. Alguns acreditam que é justo, defendem que o prefeito deve ganhar bem. Contudo, a maioria não concorda. Avaliam o ganho futuro do prefeito com o salário do presidente da República, que é de R$ 11,4 mil.Em quatro anos de mandato o prefeito Bibi Costa terá recebido quase um milhão de reais em salários. Exatos R$ 960 mil. Dinheiro suficiente para comprar 5.890 cestas básicas, conforme valor da cesta estipulado pelo Dieese para Natal.