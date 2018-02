Confusão com equipe de TV durante caminhada de Fátima Bezerra, em Cidade da Esperança Segundo informações da repórter Cláudia Mendes, o cinegrafista Marcos Barros teve a câmera tomada por seguranças e sofreu um corte no supercílio. Assessoria conta outra versão do fato.

Uma equipe da TV Ponta Negra se envolveu numa confusão durante mobilização da candidata Fátima Bezerra, em Cidade da Esperança, e o cinegrafista da emissora teve um ferimento no supercílio.



Segundo a jornalista Cláudia Mendes, que trabalha na emissora, a equipe formada pelo repórter Kleber Teixeira, o cinegrafista Marcos Barros e o motorista Elias Fernandes foi incumbida de cobrir o encerramento da campanha de Fátima Bezerra. “Eles foram até Cidade da Esperança onde havia uma mobilização da candidata”, informou.



Cláudia contou que “enquanto a mobilização de Fátima se aproximava, algumas pessoas partidárias de Micarla (de Sousa) estavam na calçada fazendo os gestos da borboleta e o cinegrafista começou a filmar. Nesse momento, um dos seguranças foi na direção dos moradores e começou uma confusão com eles”. “O cinegrafista começou a filmar esta briga”, lembra.



Nesse momento, ainda de acordo com Cláudia Mendes, o locutor do carro de som anunciou que “a equipe da TV Ponta Negra estava filmando a briga e outros seguranças saíram até o local indo para onde estava o Marcos (cinegrafista)”.



Ela disse que os seguranças tomaram a câmera do cinegrafista, que foi agredido com um coco e teve um corte no supercílio. “Sobrou apenas o microfone, a bateria e uma lente”, relatou a repórter.



Procurada pelo Nominuto, a assessoria da candidata Fátima Bezerra teve outra versão para o fato. De acordo com informações repassadas, uma pessoa "externa" a caminhada de Fátima estaria com uma barra de ferro nas mãos apontando para as pessoas que estavam na caminhada e ameaçando-as.



Nisso, segundo a assessoria, houve uma briga entre essa pessoa com a barra de ferro e os militantes. "Com isso, a equipe da TV começou a fazer imagens e a se aproximar da confusão, que ficou generalizada", disse a assessoria.



Questionada acerca do ferimento provocado no rosto do cinegrafista, a assessoria acredita que possa ter acontecido com a própria câmera durante a confusão na caminhada.



Após o fato, a equipe da TV foi prestar queixa na delegacia de plantão da zona Sul e depois ir ao hospital onde o cinegrafista receberia atendimento médico.