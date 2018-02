Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão em Tangará De acordo com advogado Verlano Queiroz, agentes da PF foram na casa de um secretário, em Secretarias, na Prefeitura e em um posto de combustíveis.

Uma equipe da Polícia Federal está em Tangará cumprindo mandado de busca e apreensão na casa do secretário Alcides Barbosa. A informação foi confirmada pelo advogado Verlano Queiroz, que trabalha para a coligação “Tangará unida”, autora da ação e tem como candidato a prefeito Giovannu César, o “Gija”.



De acordo com o advogado, Alcides é o responsável por ordenar as despesas com combustíveis naquela cidade do Agreste potiguar e o motivo do cumprimento do mandado é a acusação de abuso de poder e captação ilícita de votos. “Tivemos informações que ele estaria usando esses abastecimentos em favor de Jorginho (Jorge Eduardo de Carvalho Bezerra), candidato da situação”, informou.



Verlano Queiroz disse que “(os policiais federais) foram na casa do secretário, na sede da Prefeitura, na Secretaria de Administração, na de Finanças e Gabinete além do posto de combustíveis Nova Jerusalém”. “Se tem informações de mais de mil ordens de combustíveis teriam sido emitidas no período eleitoral”, revelou.



Nesta mesma semana, “Gija” sofreu um atentado na madrugada da quinta-feira (2) em uma estrada que fica perto do assentamento “Uirapuru” e conseguiu escapar dos tiros fugindo pelo matagal.



O Nominuto teve acesso ao documento encaminhado ao juíz eleitoral Flávio Ricardo Pires de Amorim, da 53ª Zona Eleitoral. A solicitação do mesmo se deve a "atos que comprometem potencialmente a normalidade e a legitimidade do pleito que se aproxima" e por isso a necessidade de uma "ação de Investigação Judicial Eleitoral interposta com o desiderato de apurar o desvio de verbas públicas na aquisição de combustíveis, e conseqüente captação ilícita de recursos para campanha eleitoral em benefício de candidato à reeleição".



Para embasar o pedido à justiça, o documento a transcrição de algumas gravações onde "os investigados, de forma acintosa, dedicaram-se à prática de captação ilegal de sufrágio mediante entregas de 'vales', dinheiro ou autorizações para o fornecimento de combustível para abastecimento de veículos no posto Comercial Nova Jerusalém Ltda".



Os argumentos dispostos no documento buscam confirmar que "existe uma verdadeira teia de troca de vantagens materiais pelos votos dos eleitores do município, numa tentativa criminosa de permanecer no Poder Executivo Municipal".



*Atualizada às 20h15 para acréscimo de informações