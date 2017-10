O basquete feminino em cadeira de rodas perdeu para Austrália nesta segunda-feira (8), em Pequim, em partida válida pela primeira fase do grupo A da Paraolimpíada.As parciais dos quartos foram de 4/20, 14/37, 25/48, fechando com 30/66.Foi a segunda derrota consecutiva do Brasil que pega a Grã-Bretanha no próximo jogo que acontece nesta quarta (10).

Fonte: www.cpb.org.br