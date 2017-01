Carteiros fazem mobilização no calçadão da João Pessoa

Ana Paula Oliveira Carteiros pedem apoio aos parlamentares do estado.

Depois da manifestação no calçadão, com discursos em carro de som e panfletagem à população sobre as causas da paralisação, os profissionais seguiram em caminhada rumo à Assembléia Legislativa.Na ocasião, eles pediram apoio aos parlamentares para que intercedam junto ao Governo Federal no que diz respeito ao cumprimento do acordo firmado entre a empresa e os trabalhadores, em outubro de 2007.“Vale ressaltar que não estamos reivindicando. Estamos, sim, querendo que o acordo que prevê adicional de risco de 30% seja cumprido”, disse o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos, José Roberto Baracho.Ainda segundo ele, o adicional vinha sendo pago, mas em abril deste ano a empresa tentou retirar. "Com nossa paralisação, ela se comprometeu em pagar a partir do mês de junho, o que acabou não acontecendo”.Baracho citou a audiência sem sucesso ocorrida nesta segunda-feira (7), em Brasília, entre a empresa, os trabalhadores e o Tribunal Superior do Trabalho (TST). “Como não houve conciliação, outra audiência foi marcada para a próxima terça-feira, o que termina levando muito tempo para a solução”, afirmou.Segundo o secretário-geral, um carteiro no Rio Grande do Norte ganha em média R$ 650 para atender cerca de 3 mil residências na zona Norte de Natal. “Eles muitas vezes, para dar conta do serviço, extrapolam a carga horária, que é de 8h. Ou então acumulam trabalho para eles mesmos”.Em relação à distribuição de correspondências e encomendas, ele citou o Centro de Distribuição Domiciliar da Ribeira. Segundo José Roberto Baracho, a unidade tem aproximadamente de 300 a 400 mil correspondências acumuladas.