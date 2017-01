Se quiser Glauberto, Wilma terá de esperar

Divulgação Glauberto deve ingressar com o pedido de aposentadoria em novembro deste ano.

O nome de Glauberto voltou a ser cogitado depois da oficialização do pedido de saída do atual secretário, Carlos Castim, e da negativa do procurador federal Edílson Alves de França para assumir o cargo.A reportagem do



tentou entrar em contato Glauberto Bezerra, mas ele está na Espanha participando de um curso de segurança. Através de um interlocutor, ele informou que ficou contente com a lembrança, mas que só aceitaria um possível pedido de volta após se aposentar do cargo de promotor público.Enquanto a governadora Wilma de Faria não decide se atende o pedido de Castim logo, ele permanece no cargo. Se não quiser esperar por Glauberto, ela vai se reunir com lideranças para definir um substituto. Cogita-se que um delegado federal poderia ser indicado para assumir a Sesed.

Perfil do novo secretário

Para Maurílio, secretário deve ser profissional da polícia ou das Forças Armadas.

"Secretário de Segurança não precisa ir pra rua armado prender bandido", afirma Cláudio Santos.

Para o experiente delegado Maurílio Pinto de Medeiros Filho, o principal problema da segurança pública é a indisciplina. "Esse não é um problema só do Rio Grande do Norte e sim de todo o Brasil. Por isso, eu defendo a idéia de que o secretário tem que ser um profissional da polícia ou um militar das Forças Armadas", destacou.Já o desembargador Cláudio Santos, ex-secretário de Segurança, respondeu que não é fácil administrar a pasta e não censura nenhum dos secretários. "Eu sei que é difícil para o atual e mais ainda pro Governo escolher um profissional por algumas razões".Ele elencou seis elementos que tornam a escolha difícil. "Primeiro, um secretário de Estado ganha muito mal. Segundo, é muita responsabilidade. Terceiro, tem que ter lealdade. Quarto, tem que ter competência. Quinto, tem que ter alguma aproximação política com o grupo que está no governo. E sexto, tem que ter uma representatividade pública muito boa e forte para desenvolver suas funções, principalmente, de hierarquia dentro das polícias. Ele tem que reunir todos esses ingredientes e, ganhando mal, é muito difícil você encontrar um bom executivo público".O desembargador frisou que o secretário de Segurança precisa ser um grande executivo, um gestor público e que necessariamente não precisa ter conhecimento de polícia. "Ele precisa ter bom senso, porque quem tem que gerenciar as polícias são o comandante da Polícia Militar e o chefe da Polícia Civil, assim como o comandante do Corpo de Bombeiros e o diretor do Itep", afirmou.Cláudio Santos completou: "Não me parece que seja adequado somente um homem com conhecimentos policiais. Se faz necessário que ele lide com orçamento, com planejamento, com projetos. Ele não precisa ser um secretário de Segurança operacional, que vá para a rua armado prender bandidos. Esse é um papel do chefe da Polícia Civil e do Comandante da PM. Essa é minha opinião desde que fui secretário".Por outro lado, o experiente delegado Maurílio Pinto, com mais de 40 anos de atuação na polícia potiguar, explicou: "A indisciplina concorre para uma série de problemas, principalmente porque a política ainda influi muito na polícia, na escolha de determinados cargos". Ele ressaltou que uma escolha "técnica" é primordial para um bom trabalho na pasta da Segurança."Eu acho que a governadora tem sido muito feliz com as últimas escolhas dela, que não têm sido por indicação política, por isso a dificuldade em se encontrar um nome. Nos últimos anos, nós tivemos Cláudio Santos e Glauberto Bezerra, que foram escolhas que deram uma nova visão à polícia do Rio Grande do Norte", afirmou.Maurílio Pinto destacou: "Cláudio Santos criou a Operação Oeste, que reduziu consideravelmente a criminalidade na região Oeste do Estado, onde existiam grandes quadrilhas. Já Glauberto deu mais operacionalidade às ações da polícia, das quais ele participava diretamente e chegava a vibrar quando obtinha êxito".De acordo com o ex-secretário, a maioria dos presos são libertados sem o cumprimento da pena. "Isso significa dizer que a segurança brasileira prende o mínimo suficiente, mas não há como guardar nem muito menos ressocializar esses presos. Então, a segurança se depara sempre em prender, soltar e prender. É um ciclo vicioso e somente os casos mais graves é que terminam sendo afastados da sociedade pelo tempo legal".Ele ressaltou que essa é uma questão nacional, que deve ser enfrentada pelo governo federal, porque os estados não têm condições de custeio para manter uma população carcerária. Segundo o atual presidente do TRE, no Rio Grande do Norte, gasta-se mais de R$ 3 milhões por mês somente com a manutenção de preso, o que é um valor expressivo para as finanças do estado.

Morosidade

Questionado se a Justiça também não teria responsabilidade em relação ao fato de um bandido ser solto e voltar a cometer algum delito, o desembargador respondeu: "Eu acho que a Justiça Criminal brasileira é responsável em parte por essa impunidade. Nós sabemos que muitos processos são extintos por prescrição. Eu não estou julgando a falta de estrutura da Justiça, o que estou dizendo é que ela também tem sua parcela de culpa nessa questão da segurança pública".Cláudio Santos enfatizou: "Nós temos que assumir, como magistrados, que também somos culpados por essa situação de insegurança que existe no Brasil. Por não julgarmos os processos de maneira rápida, por não darmos exemplos de punição e por não fazer os trabalhos e cumprir os prazos que a lei determina".