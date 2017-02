Cine Sesi aporta em Umarizal neste fim de semana

Nesta sexta-feira (11), sábado (12) e domingo (13), a unidade móvel do projeto Cine Sesi Cultural estará em Umarizal, na Entrada Nova, levando cinema gratuito e de qualidade para a população da cidade.A programação de filmes para este ano no Estado começa sempre a partir das 18h30 e, a cada dia, será exibido um curta e um longa-metragem ao ar livre.Até novembro, o projeto levará a tela da sétima arte para 14 municípios do interior potiguar. O próximo a receber a unidade móvel será Alexandria, nos dias 18, 19 e 20 de julho. O cinema itinerante já visitou cidades potiguares na edição 2006, e foi visto por mais de 79 mil pessoas na ocasião.O projeto, Patrocinado pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), iniciou sua 7ª edição no dia 4 de janeiro. Antes de chegar ao Rio Grande do Norte, percorreu outras 299 cidades do interior do Brasil.

Confira a programação do Cine Sesi em Umarizal:



Sexta-feira (11/07): – Até o sol raiá (PE); e Tapete vermelho (longa)Sábado (12/07): – Câmera viajante (CE) e O ano em que meus pais saíram de férias (longa indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro)Domingo (13/07):– Vida Maria (CE) e Ratatouille (longa)Horário: 18h30Local: Entrada Nova, UmarizalEntrada gratuita.