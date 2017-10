Mais de 2 milhões foram liberados para obras de pavimentação e drenagem em Natal Informação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), nesta quarta-feira (3).

Recursos da ordem de R$ 2.430.745,73 milhões foram liberados para execução de obras de pavimentação e drenagem em diversos bairros de Natal.



A informação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), nesta quarta-feira (3).



Os recursos foram garantidos por meio do Orçamento Geral da União (OGU) e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).



Devido às chuvas e à má conservação, algumas das principais vias de acesso em Natal estão cheias de buracos.



Na marginal da BR-101, sentido Centro/Zona Sul, nas imediações do Centro Administrativo, por exemplo, o trecho está completamente danificado.



Segundo o Departamento Nacional de Infra-Estrutura e Transporte (Dnit), órgão responsável por rodovias federais, a realização da obra é de responsabilidade da Caern.



Em dezembro do ano passado, a Caern realizou obras no local para a implantação do sistema de esgoto do bairro de Candelária. A obra deixou vários desníveis na pista.