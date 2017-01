Partidos, coligações, candidatos e MP têm até o dia 14 para pedir impugnação de candidaturas

A impugnação das candidaturas para as eleições municipais deste ano só poderão ser solicitadas até o dia 14 de julho. A lei eleitoral determina que os pedidos sejam feitos em até cinco dias após a publicação do edital com os registros. As juízas da 1ª, 2ª e 3ª zonas têm até o dia 16 de agosto para julgarem a legalidade das candidaturas.Após o prazo para os pedidos de impugnações, o cadastro das candidaturas que não foram questionadas é enviado ao Ministério Público, que fará a análise dos documentos necessários para legalizar os registros e os direciona para as juízas responsáveis pela análise das candidaturas e que têm o poder de legalizá-las.Já nos casos de candidaturas que tiveram pedidos de impugnação, o trâmite total leva por volta de vinte dias, com a convocação de testemunhas, coleta de provas e o julgamento das juízas de cada zona correspondente.Depois da decisão das juízas, os candidatos ou coligações podem recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Superior Eleitoral. Caso isso ocorra, as candidaturas ficam sub judice, mas os candidatos continuam participando normalmente da campanha até o julgamento na última instância.