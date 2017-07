Em 13 minutos, a dupla brasileira Talita e Renata fechou há pouco o terceiro set contra as norueguesas Maaseide e Glesnes por 15/13, sacramentando a vitória de virada (2 sets a 1, parciais de 12/21, 21/19 e 15/13) e a classificação para as quartas-de-final do torneio feminino de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos Pequim 2008.O jogo foi realizado na Arena de Vôlei de Praia de Chaoyang, na capital da China. No próximo domingo (17) as brasileiras enfrentam as australianas Barnett e Cook, campeã olímpica em Sydney 2000, na Austrália.