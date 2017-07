O Poder Judiciário, em todo o Estado, celebra nesta segunda-feira (11) o Dia da Criação dos Cursos Jurídicos. A data é comemorada com um feriado, que atinge o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e também suspende o expediente nas Comarcas de todos os municípios.De acordo com a Corregedoria do TJRN, durante todo o feriado, o plantão de atendimento funcionará, normalmente, sob responsabilidade do juízo da 7ª Vara Criminal.Uma determinação prevista na portaria nº 600, de 10 de dezembro de 2007, que rege o sistema de plantões no Poder Judiciário.

* Fonte: TJRN.