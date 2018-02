O povo gosta de ver pancada, então vamos lá, diz Sandro Pimentel

Delma Lopes Sandro Pimentel: mudança de postura em busca de agradar eleitores.

Sandro Pimentel avalia que a sua participação no último debate transmitido pela Band Natal foi discreta, quando comparada aos debates em que participou no pleito de 2006, quando disputou o Governo do Estado.“A repercussão da minha participação no debate da Band foi pequena, porque a população quer ver um algo mais e ouvir as denúncias que tenho a fazer. O povo gosta de ver pancada, então vamos lá”, disse o candidato.O líder do PSOL, que passa a tarde se preparando para o debate, promoveu mobilizações durante toda a manhã e continua confiante em uma boa votação.