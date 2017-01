Sempre fui a favor da extinção da Subsecretaria, afirma Maurílio Pinto

Fatima Elena Albuquerque Delegado defende criação de uma Divisão de Homicídios.

Ele explicou que ao ser nomeado pela governadora Wilma de Faria, ele mesmo criou um projeto para acabar com a Subsecretaria, criada pelo ex-governador Fernando Freire, e montar uma Divisão de Homicídios. “Minha idéia era criar um departamento que ficasse respondendo por todos os homicídios ocorridos em Natal”, disse.De acordo com Maurílio Pinto, a forma de trabalho da atual Delegacia Especializada em Homicídios (Dehom), não é eficiente. “A Dehom não funciona porque, por exemplo, ocorre um crime na área do 1º Distrito ai os policiais investigam por um mês e depois o inquérito vai para a delegacia de homicídios. No entanto, quando chega lá, os policiais têm que começar tudo de novo. Ou seja, muitas informações se perdem e prejudica as investigações”, explicou.O delegado ressaltou que sempre defendeu o fim da Subsecretaria por achar que ela tinha as mesmas atribuições da Delegacia Geral da Polícia Civil, mas não possui estrutura e autonomia administrativa suficiente para desenvolver um trabalho eficaz.Maurílio Pinto rebateu as críticas feitas pelo Secretario Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, Carlos Castim, e afirmou que investiga casos porque diariamente recebe pessoas pedindo ajuda. “Nós temos casos de pessoas que afirmaram ter procurado outras delegacias e não conseguiram nada e, por isso, vieram pedir minha ajuda. Então, eu faço o que pode para atender”, frisou.O subsecretário informou ainda que esteve na Sesed nesta quarta-feira (9) para conversar com o secretario interino, coronel Herland, que é chefe da inteligência, mas foi designado por Carlos Castim, que está em viagem à Brasília, para assumir a pasta provisoriamente.De acordo com Maurílio Pinto, a idéia da Secretaria de Segurança Pública é criar uma Divisão de Investigação e Captura. “Nós ainda não conversamos especificamente sobre esse projeto. Uma reunião foi marcada para a próxima semana, onde estarão o secretário Castim, o coronel Herland, eu e o delegado-geral Ben-Hur”, destacou.A reportagem do

Nominuto.com

tentou entrar em contato com Carlos Castim e com o coronel Herland, mas eles não foram localizados.