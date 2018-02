Miguel Mossoró quer mostrar que não tem apenas propostas ousadas

Vlademir Alexandre Miguel Mossoró: expor plano de governo é prioridade.

Famoso desde a proposta da ponte que ligaria Natal a Fernando de Noronha, Miguel Mossoró sempre é questionado sobre as idéias ousadas para a cidade. Neste ano, o candidato defende a construção de um elevador no Onofre Lopes, uma esteira rolante em Mãe Luíza, a concessão de viagens à Disney para os cem melhores alunos da rede municipal de educação, entre outras metas para sua administração. Porém, o candidato a vice-prefeito de Mossoró se incomoda com a abordagem excessiva dessas idéias.Para Reginaldo Miguel, filho e candidato a vice de Miguel Mossoró, a imprensa se prende muito às propostas mais famosas e esquece de questionar o candidato sobre outras ações que ele pensa para a cidade. “Nós temos um plano de governo, e isso é pouco questionado. Temos propostas para todas as áreas”, afirmou Reginaldo, lembrando que Miguel Mossoró não vai atacar nenhum candidato.Antes do debate, Miguel Mossoró vai ter reunião com assessores e com a equipe de marketing, quando serão traçadas os pontos principais a serem abordados no debate.