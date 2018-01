BNB e Fiern firmam convênio para pesquisa sobre comércio exterior O objetivo do estudo é identificar entraves logísticos dos processos de exportação e importação.

Nesta quinta-feira (25.09), às 10 horas, na Casa da Indústria, o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN) assinam convênio para a realização de uma pesquisa que identificará o impacto dos custos logísticos em setores selecionados do comércio exterior no Estado.



O objetivo do estudo é identificar entraves logísticos dos processos de exportação e importação, bem como apontar alternativas potenciais de investimentos e melhorias burocráticas, logísticas e procedimentais.



Serão selecionados pelo menos quatro produtos, dentre os mais importantes da pauta de exportação do Estado, os quais serão objeto de estudo durante quatro meses de pesquisa. Por fim, serão apresentadas alternativas para minimizar e/ou eliminar os custos extras que

sobreoneram e comprometem a competitividade setorial.



A iniciativa contará com recursos oriundos do Fundo de Apóio às Atividades Sócio-econômicas do Nordeste (FASE), administrado pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (ETENE), órgão vinculado ao BNB.



* Com informações da Fiern.