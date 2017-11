CDL Natal irá ouvir candidatos à Prefeitura Wober Júnior, Fátima Bezerra e Micarla de Sousa já estão confirmados; demais candidatos também foram convidados.

A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Natal promoverá reuniões com os candidatos à Prefeitura do Natal. A expectativa é que a entidade possa ouvir e discutir junto aos candidatos sobre as propostas pela classe lojistas da cidade.



Iniciando na próxima terça-feira (16), a CDL começará o círculo de discussões ouvindo as propostas de Fátima Bezerra (PT), que estará na entidade a partir das 8h30. Além da presença da deputada, os deputados e candidatos Wober Júnior (PPS) e Micarla de Sousa (PV), também têm presenças confirmadas para os dias 24 e 20 de setembro, respectivamente.



De acordo com a assessoria de imprensa da CDL, a entidade também fez o convite aos demais candidatos que disputam a Prefeitura, mas ainda não obtiveram respostas. O objetivo do evento, que é aberto ao público, é ampliar o debate sobre as questões do comércio na capital.



“Com essas conversas, queremos apresentar as reivindicações que o comércio necessita e ouvir o que os candidatos têm a dizer”, disse o presidente da CDL Natal, Ricardo Abreu.