Corinthians segue absoluto na Série B América vence o Juventude e agora é 15º; ABC perde para o Ceará e cai para 13º.

No encerramento da 28ª rodada de sábado (27), os donos da casa mandaram. Somente São Caetano e Bragantino não venceram em seus estádios. O Azulão empatou de 2 a 2 contra o Corinthians, eo Barueri venceu o Bragantino de 2 a 0, ganhando a quarta colocação, dentro do G4.



Pedrão e Basílio marcaram e o Barueri bateu o Bragantino, por 2 a 0, em pleno Estádio Marcelo Steffani, e entrou no G4. O Barueri agora tem 48 pontos e está na quarta colocação, com 15 vitórias, contras 13 do Santo André, que saiu do G4 e está em quinto. Já o Braga está na sexta posição, com 45 pontos.



No Brinco de Ouro da Princesa, o São Caetano esteve duas vezes na frente do placar, com dois gols de Tuta no primeiro tempo, mas o Corinthians, com Dentinho, na etapa inicial, e Herrera, no segundo tempo, decretou o resultado final. O São Caetano fez a opção por jogar em Campinas, e agora tem 37 pontos, na 11ª colocação. A passos largos rumo ao acesso, o Corinthians, invicto há 11 partidas, chegou aos 62 pontos.



Em Florianópolis, o Avaí manteve a invencibilidade em casa ao golear o Bahia, por 4 a 1. Com o resultado, o Leão quebrou uma série de três jogos sem vitória e assumiu a terceira colocação, com 50 pontos. O Bahia, sem, perder há duas rodadas, parou nos 39 pontos, na décima posição.



De virada, o Gama bateu o Marília, no Distrito Federal, por 2 a 1, e deixou a zona do rebaixamento. Agora, o time candango é o 14º colocado, com 32 pontos. Já o Marília completou o quarto jogo consecutivo sem vitória e caiu para a 18º, com 30 pontos.



O América-RN, que vive um sobre-e-desce na competição, jogando em Natal, venceu o Juventude, por 2 a 0, com gols de Marcelo Nicácio e Cascata. O rubro pulou para 15º, com 31 pontos. Após a segunda derrota consecutiva, o Juventude estacionou nos 39 pontos, na nona posição, e praticamente deu adeus à chance de subir.



O Ceará fez valer o mando de campo contra o ABC e quebrou jejum de cinco jogos sem vitória. Com gols dos veteranos Sérgio Alves, dois, e Cleisson, o time cearense fez 3 a 1 e chegou aos 40 pontos, na oitava posição. O ABC, que conheceu sua segunda derrota consecutiva, tem dois pontos a mais, na 13ª colocação



Todos os resultados da 28ª rodada



Ponte Preta-SP 2 x 2 Brasiliense-DF

Paraná-PR 3 x 1 Criciúma-SC

Vila Nova-GO 1 x 0 Fortaleza-CE

CRB-AL 0 x 0 Santo André-SP



Sábado

Gama-DF 2 x 1 Marília-SP

São Caetano-SP 2 x 2 Corinthians-SP

Ceará-CE 3 x 1 ABC-RN

América-RN 2 x 0 Juventude-RS

Avaí-SC 4 x 1 Bahia-BA

Bragantino-SP 0 x 2 Barueri-SP



Com informações do UOL