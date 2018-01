América vence e sai da zona de perigo

O América abriu o placar aos dois minutos. Depois de um cruzamento de Maisena, Marcelo Nicácio de cabeça mandou pra dentro do gol. Com o placar desfavorável, o Juventude foi pra cima do América que, bem postado em campo, foi anulando as jogadas de ataque do time gaúcho.Em uma das jogadas do ataque do Juventude, o atacante Abedi cobrou o escanteio e Mendes meteu de cabeça no travessão. A pressão dos gaúchos foi aumentando até que, aos 34 minutos, depois de receber a bola de Saulo, o atacante Cascata saiu driblando a zaga do Juventude, entrou na área e marcou um golaço, o segundo do América.No segundo tempo, o técnico Ivo Wortmann, do Juventude, fez a primeira mudança colocando o meia Xuxa, que já jogou no América, no lugar do zagueiro João Leonardo.O Juventude foi novamente pra cima do América que, bem posicionado em campo, conseguiu anular todas as tentativas de jogadas ofensivas do adversário.Xuxa ainda chutou uma bola na trave que Abedi colocou para dentro, mas o bandeirinha marcou impedimento. Aproveitando a vantagem no placar, o América tocou bem a bola e chegou duas vezes para ampliar o placar, com Cascata e Fábio Neves, mas a bola foi pela linha de fundo. Marcelo Nicácio também teve mais uma chance de ampliar, depois de uma falha do goleiro do Juventude, mas a bola foi por cima do travessão.O Juventude tentou chegar ao gol com bolas cruzadas na área, mas a defesa do América, bem postada, afastou o perigo. O atacante Schwenk também teve uma chance de diminuir para o Juventude, mas chutou por cima do gol de Fabiano.Final de jogo, América 2 x 0 Juventude, dando o troco do último jogo em Caxias. O próximo desafio do América será o Fortaleza, sábado (4), às 20h30, no Castelão.Fabiano; Maizena (João Paulo), Bill, Adalberto e Aloísio; Elias, Luís Maranhão, Saulo e Souza (Daniel); Cascata (Fábio Neves) e Nicácio. Técnico: Ruy Scarpino.Michel Alves; Cris, João Leonardo (Xuxa) e Dirley; Elvis, Marcelo Costa (Juan Perez), Lauro, Abedi e Egídio; Schwenk e Mendes. Técnico: Ivo Wortmann.Estádio Machadão, em Natal – RNFrancisco Carlos do Nascimento – ALOtávio Correia Araújo Neto -AL e Broney Machada - PBR$ 25.406,004.474 pagantesCartões amarelos: Egídio, Mendes e Cris (Juventude); Souza, Adalberto e Elias (América)Gols: Marcelo Nicácio, aos 2'/1T e Cascata, aos 34'/1T (América);

* Com informações do site do América.