Miguel Mossoró ignora queda na preferência dos eleitores

Júlio Pinheiro Miguel Mossoró não desanimou com a perda da posição para Wober Júnior.

O candidato do PTC Miguel Mossoró não se abateu com perda da posição nas últimas pesquisas eleitorais, que o coloca agora como 4° candidato, abaixo de Wober Júnior (“É Melhor para Natal”).“Minha pesquisa é no dia das eleições”, declarou ao

Nominuto.com

Mossoró também comentou sobre os adversários, que o tem chamado de “palhaço”. “Isso é ciúme. Sou uma pessoa cômica. Não fui presidente da OAB, mas tenho um brilho e um carisma que outros não têm”, disse, referindo-se a Joanilson de Paula (“Liberta Natal”).A carreata na zona sul que estava programada para este sábado (6) foi cancelada. O candidato promete, no entanto, três carreatas em pontos diferentes da cidade até 5 de outubro. "Esse é o número máximo que posso fazer. Não tenho dinheiro para encher tanques com combustível como outros candidatos", reclamou.O candidato do PTC disse que manterá estratégia de campanha e que não praticará “jogo sujo”. Ele prometeu, no entanto, novidades para os próximos programas eleitorais.