Preços de alimentos têm em junho maior alta desde 2003 De acordo com o IBGE, a alta no setor de alimentos continua pesando sobre os preços e foi generalizada.

Rio de Janeiro - Os preços dos alimentos registraram a maior alta (2,11%) desde janeiro de 2003, segundo informou hoje (10) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O item alimentos foi responsável por 63% do resultado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que ficou em 0,74% em junho, abaixo da inflação medida em maio (0,79%).



De acordo com o IBGE, a alta no setor de alimentos continua pesando sobre os preços e foi generalizada, chegou a 8,64% no acumulado do ano, acima dos 3,93%, registrados em 2007.



“A inflação no Brasil está intrinsecamente ligada à alta dos alimentos”, destacou a economista do IBGE, Eulina Nunes.



Para o resultado de junho, o IBGE destaca o aumento dos preços do arroz e do feijão carioquinha, que já acumulam alta de 38,21% e 15,55% nesse ano. Teve maior peso no IPCA de junho, no entanto, o preço da carne que subiu 6,91% na comparação com maio.



O item vestuário teve baixa no período, em função das promoções da época. A inflação do preço das roupas passou de 0,98% em maio para 0,42% em junho. Segundo a economista do IBGE, Eulina Nunes, a queda de preços “está diluída”.