Greve dos bancos continua em Natal por tempo indeterminado Nesta quarta-feira (8), mais um banco privado promete aderir à paralisação.

Apesar da indignação de parte dos clientes, a greve dos bancários irá permanecer no estado. A categoria em Natal continua realizando as assembléias diárias, onde fazem um apanhado geral da paralisação nos outros estados.



De acordo com Juvêncio Hemetério, diretor financeiro do Sindicato dos Bancários, “tomamos a decisão de dar continuidade a paralisação, e soubemos ontem no final da noite, que hoje o Banco Real estaria aderindo à greve junto conosco”.



“Hoje (8), no entanto a adesão dos bancos estará sendo total. Tanto aqui no estado, quanto nas demais cidades”, afirma Juvêncio.



A greve por tempo indeterminado continua. A categoria acha que até o final da semana, estará tendo uma assembléia para definir um acordo com os grevistas.