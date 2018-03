Edivan Martins: Não faço questão de ser líder político de ninguém

Arquivo Nominuto Reeleito pelo PV com 5.820 votos, Edivan Martins deve continuar como líder da Prefeitura na Câmara

“Não faço questão de ser líder político de ninguém”, disse o vereador, para quem sua liderança atende a projetos para a cidade, e não partidos.Apesar de ter declarado voto à Micarla de Sousa, o vereador não participou das carreatas e comícios promovidos pela pevista, preferindo tocar sua campanha sozinho. Ele se elegeu com 5.820 votos, sendo o último da coligação DEM-PV-PR a entrar na Câmara.Até agora, tanto o PV quanto Carlos Eduardo não se incomodaram com a dupla posição do vereador. Resta saber se a prefeita eleita Micarla de Sousa manterá a postura do rival.