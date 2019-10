Prefeitura e MP discutem termos do TAC

Os pontos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), proposto pelo Ministério Público como saída para a crise na saúde do Rio Grande do Norte, serão discutidos com a Prefeitura nesta sexta-feira (29).

Segundo o procurador do Município, Bruno Macedo, os contratos com a Cooperativa do Anestesiologistas (Coopanest) e Cooperativa dos Médicos (Coopmed) serão feitos com validade de seis meses podendo ser prorrogado pelo mesmo período.De imediato a prefeitura já concordou com algumas exigências do MP, como o ponto eletrônico nas unidades de saúde, que provavelmente almeja controlar se os profissionais estão cumprindo sua carga horária, questão apontada constantemente pelo Ministério.Um concurso nacional também foi solicitado e o arrendamento de um hospital para realizar cirurgias eletivas. Mas, Bruno Macedo não confirma que essa atitude será tomada pela prefeitura. “ Nós discutiremos isso com o Ministério Público. A idéia é realmente ter um hospital, mas em seis meses fica difícil”, informou o procurador.“ A prioridade nesse semestre será a construção dos pronto-atendimentos”, enfatizou Micarla sobre a possibilidade de arrendar um hospital. A prefeita determinou ao secretário de saúde, Levi Jales, que assinasse o contrato com as cooperativas o mais rápido possível.Desde o início das discussões sobre uma solução para a crise na saúde, Micarla colocou a renovação dos contratos como saída. “Concordo com esse contrato temporário. Não podemos resolver o problema de 12 anos em poucos dias”, declarou opinando sobre o tipo de vínculo empregatício praticado com as cooperativas.