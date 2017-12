Lula: Vim aqui para fazer o que os outros não fizeram em décadas

Vlademir Alexandre "Meu mandato tem sido republicano", diz Lula em Mossoró.

Lula ressaltou que os seis anos do seu governo tem distribuído renda e espalhado obras pelo Brasil e comparou seu mandato com o dos antecessores. “Wilma sozinha deve ter recebido mais dinheiro do que Garibaldi recebeu em seus oito anos como governador na gestão do meu antecessor”, disse.De acordo com o presidente, o seu mandato tem sido “republicano”. “Não quero saber se o prefeito é do PT ou do DEM. Não quero saber se ele torce para o Corinthians ou para o Flamengo e é por isso que o país está dando certo”, explicou Lula.O presidente falou das três vezes em que foi candidato a presidente não venceu. “Não tenho um pensamento mesquinho. Apesar de ter perdido três vezes, não guardei nenhum ódio de ninguém. Essas derrotas me ensinaram a conhecer o Brasil. Foram mais de 90 mil quilômetros viajando e conhecendo esse país”, ressaltou.