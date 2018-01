Eleitor tem até quinta-feira (25) para solicitar 2ª via do título

Arquivo TRE estipula prazo para pedido da segunda via do título de eleitor.

Carteira de Identidade, de Trabalho ou de Motorista são aceitos na hora do pedido como documentos oficiais. Na maioria dos estados os cartórios eleitorais funcionam com plantões durante o final de semana.Mas o eleitor que não solicitar a segunda via até o dia 25 de setembro pode votar normalmente nas eleições municipais do dia 5 de outubro. Para isso, deve ir até a seção eleitoral em que estiver inscrito e apresentar aos mesários qualquer documento oficial com foto.* Com informações da Assessoria do TRE/RN