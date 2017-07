BNB tem lucro de R$ 205,1 milhões no primeiro semestre

O Banco do Nordeste apresentou lucro de R$ 205,1 milhões no primeiro semestre de 2008, valor 168% superior ao montante acumulado no mesmo período do ano passado (R$ 76,5 milhões). O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (14), com a publicação do Balanço Patrimonial.Segundo o diretor Financeiro e de Câmbio, Luiz Henrique Mascarenhas, os resultados se devem a uma série de fatores positivos, entre eles a elevação do volume de operações de crédito, sobretudo do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), que neste semestre alcançou recorde de aplicações. Outro destaque é o crescimento de 65% da carteira de crédito comercial.O saldo positivo também se deve à regularização de dívidas rurais com base da Medida Provisória 432. “Com a regularização, esperamos um maior volume de crédito para o setor agrícola neste segundo semestre, o que gerará impactos nos resultados do Banco”, declarou o diretor, acrescentando que “outro fator importante para aumento do lucro da Instituição foi a reversão de algumas provisões de exercícios anteriores, que não mais se justificavam”O desempenho proporcionou um crescimento no patrimônio líquido do BNB, que passou de R$ 1,602 bilhão em dezembro de 2007, para R$ 1,726 bilhão em junho de 2008, já computada a distribuição de resultados aos acionistas, no valor de R$ 107,4 milhões.“Esperamos para este ano a continuidade do crescimento de volume de créditos, nas mais diversas áreas produtivas. Além disso, temos projetos relevantes de infra-estrutura em fase de finalização, de forma que temos boas perspectivas para 2008”, conclui Luiz Henrique.O Banco encerrou o semestre com saldo de aplicações de R$ 25,1 bilhões, representando uma evolução de 9,2% no período. As contratações globais atingiram R$ 5,9 bilhões, em mais de 780 mil operações. O FNE foi a principal fonte de recursos dos financiamentos, com o valor de R$ 3,5 bilhões, o que corresponde ao melhor desempenho registrado em um semestre desde a criação do Fundo, em 1989.A maior parte dos recursos foi destinada ao setor rural (R$ 1,18 bilhão), seguido do setor industrial. O volume de contratações para comércio e serviços (R$ 597 milhões) cresceu 112% em relação ao mesmo período do ano passado; já os investimentos em infra-estrutura (R$ 901,8 milhões) sofreram elevação de 161%.A agricultura familiar recebeu créditos de R$ 378,8 milhões e os microempresários do setor informal contrataram R$ 462,6 milhões por meio do Crediamigo, programa de microcrédito produtivo orientado, que completa 10 anos de existência. Isso representa um incremento de 31,6% em relação ao 1° semestre de 2007. Os empréstimos do Crediamigo acumulados desde 1998 já somam R$ 3,9 bilhões.No 1° semestre de 2008, o BNB direcionou R$ 493 milhões para as micro e pequenas empresas de sua área de atuação. Também foram contratados R$ 856,7 milhões em operações de crédito comercial, representando um crescimento de 60% em comparação com o período anterior. Os principais produtos comerciais foram o Crédito Direto ao Consumidor (CDC) e capital de giro, que tiveram expansão de 94%.O Balanço ressalta ainda a realização de iniciativas de desenvolvimento territorial, incluindo a criação do programa Nordeste Territorial, um conjunto de iniciativas que visam fomentar, de forma qualitativa, a competitividade das cadeias produtivas regionais.

* Com informações do BNB.