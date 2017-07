Sesap repassa verba para pagamento de terceirizados do Samu Metropolitano Socorristas começaram a receber salários atrasados nesta terça-feira. Nova licitação para regularizar contrato deve ser aberta.

Os socorristas que prestam serviço terceirizado ao Samu Metropolitano começaram a receber os salários atrasados nesta terça-feira (12). A verba para pagamento dos salários de junho e julho foram repassados na segunda (11) e são provenientes de um contrato de higienização da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap).



Na semana passada, os terceirizados alegaram que o pagamento de salários não havia sido efetuado pela empresa que os emprega – a A&G Locação de Mão-de-obra Ltda. - porque o processo para que o Governo do Estado repasse verba federal para o Samu Metropolitano foi apreendido pela Polícia Federal na operação Hígia, deflagrada em 13 de junho passado.



Segundo a PF, parte da verba federal repassada para o Samu Metropolitano (Serviço de Atendimento Médico às Urgências) era desviada pelas empresas prestadoras de serviço para pagamento de propina a agentes públicos e pessoas com influência no Governo do Estado. As 13 pessoas presas na operação Hígia já foram indiciadas pela Polícia Federal, entre elas o filho da governadora Wilma de Faria, Lauro Maia, e os donos da empresa A&G, Anderson Miguel da Silva e Jane Alves.



De acordo com o protocolo estadual 333135/2008-5, um total de R$ 450.154,97, que seriam repassados pela Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) para a A&G, está retido na conta única do Governo do Estado.



De acordo com a assessoria de imprensa da Sesap, a verba repassada de forma emergencial para o pagamento dos atrasados vem de um outro convênio da Secretaria.



Ainda não foi decidido como será efetuado o pagamento de agosto, mas a tendência, ainda segundo a assessoria, é que seja adotada a recomendação do Ministério Público Federal e que uma nova licitação seja aberta para a terceirização do serviço. Isso será acertado em uma reunião entre o secretário George Antunes e a Procuradoria Geral do Estado (PGE), que deve ocorrer ainda esta semana.