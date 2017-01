Greve nos Correios continua A decisão foi tomada porque não houve avanço na conversa com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), no início desta tarde.

A diretoria colegiada da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect) decidiu dar continuidade à greve iniciada no dia 1º.



Segundo Moacir Soares, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares no RN, o TST pediu que os servidores voltassem ao trabalho para depois ser feito um acordo.



“Em abril, paramos três dias e voltamos mediante o compromisso da empresa firmar um acordo para atender nossas reivindicações. O prazo passou e não houve acordo algum”, lembra Moacir.



Segundo ele, no Rio Grande do Norte apenas 20% da parte operacional está funcionando. Os Correios só estão entregando as correspondências consideradas urgentes, caso dos cedex e telegramas.



O Estado conta com seis centrais de distribuição dos Correios, quatro delas em Natal, de onde saem uma média de 180 mil correspondências por dia. Com a greve, pelo menos metade desse material está se acumulando.



Protesto



Os grevistas não concordaram com a determinação do TST que obriga a manutenção de 50% dos servidores trabalhando. Nesta terça-feira (8), eles vão às ruas manifestar seu posicionamento quanto a essa decisão.



Em Natal, a mobilização está marcada para as 9h30, no calçadão da João Pessoa, na Cidade Alta. “Essa determinação fere a lei de greve, por isso não concordamos”, diz Moacir Soares.



Segundo ele, o serviço não se enquadra nem entre aqueles considerados essenciais, e, por isso, nesse caso não se aplica nem o mínimo de 30%.