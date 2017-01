Série C: Santa Cruz perde por 1 a 0 na estréia Apesar de jogar em casa, no estádio Ibereizão, equipe da região Trairi não conseguiu vencer o Icasa de Juazeiro (CE).

O Santa Cruz não teve a mesma sorte do Potiguar de Mossoró e perdeu o primeiro confronto da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe da região Trairi jogou em casa, no estádio Ibereizão, contra o Icasa de Juazeiro (CE), e foi derrotada por 1 a 0.



A partida disputada na tarde deste domingo (6) era válida pelo Grupo 6 da competição. No outro jogo da chave, o Salgueiro de Pernambuco derrotou o Treze da Paraíba também pelo placar de 1 a 0. O jogo foi disputado na Paraíba.



Apesar de ter contratado novos reforços para a Série C, o Santa Cruz teve alguns problemas durante esta semana. Isso porque a maioria dos reforços chegou ao clube sem a forma física ideal e não puderam estrear neste domingo.



Na próxima quarta-feira (9), o Santa Cruz viaja a Campina Grande, onde enfrenta o Treze (PB), no estádio Ernani Sátiro. No outro jogo do Grupo 6, o Icasa (CE) recebe o Salgueiro (PE). As duas partidas terão início às 20h30.