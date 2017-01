Micarla segue na liderança, aponta pesquisa Em primeiro lugar a candidata do PV teria 47,5% das intenções de voto contra 19,4% da petista Fátima Bezerra.

Com o cenário político definido para as eleições municipais, em Natal, é publicada a primeira pesquisa avaliando a intenção de voto do eleitor. O estudo realizado pelo jornal JH Primeira Edição e Instituto Start mostra que se a eleição fosse hoje a deputada estadual Micarla de Sousa (PV), da coligação “Natal Melhor” ganharia com 47,5% do total de votos. Fátima Bezerra (PT), da coligação “União por Natal” ficaria em segundo, com 19,4%.



O registro de candidaturas encerrou nesta segunda-feira (7), e para surpresa do eleitorado surgiu um novo candidato na disputa pela prefeitura de Natal – o representante do PSL, Pedro Ostiano. Como a pesquisa foi realizada nos últimos dias 3, 4 e 5 de julho o seu nome não consta na publicação.



O Instituto Start entrevistou 1.003 eleitores nas regiões administrativas de Natal. A margem de erro é de 3%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral, através da petição 665/2008 e protocolo 23756/2008.



O estudo estimulado mostra a deputada estadual Micarla de Sousa (PV), em primeiro lugar com 47,5% das intenções de voto. A petista Fátima Bezerra aparece em segundo com 19,4%. O militar aposentado, Miguel Mossoró (PTC) está em terceiro lugar na preferência dos entrevistados com 4,8%. O advogado Joanilson de Paula Rêgo (PSDC) vem em seguida com 2,0%. Wober Júnior (PPS), é o quarto colocado com 1,8% das intenções de voto, seguindo de Sandro Pimentel (PSOL) com 1,0% e Dário Barbosa (PSTU), possui 0,9%.



Os dados apontam que a grande disputa em Natal será travada entre as deputadas Fátima Bezerra e Micarla de Sousa. Nas últimas pesquisas divulgadas na capital do estado, a pevista, geralmente apresentava vantagem na estimulada, desta vez ela também demonstra liderança na espontânea. Já a deputada Fátima Bezerra apresentou queda no índice de rejeição. Antes era de 26%, agora caiu para 22,7%, mas continua alta.



A pergunta feita aos eleitores foi: “Se a eleição para prefeito fosse hoje, em quem o Senhor(a) votaria para prefeito de natal? A pesquisa aponta a preferência de 21,4% dos entrevistado por Micarla de Sousa. A petista, Fátima Bezerra vem na seqüência com 11,3%. Miguel Mossoró (PTC) aparece novamente em terceiro lugar com 1,8% das indicações. O representante do PPS, Wober Júnior o segue com 0,7% das intenções de voto. Em quinto lugar, Joanilson de Paula Rêgo (PSDC), tem 0,5% e Sandro Pimentel do PSOL, 0,3%. O professor Dário Barbosa do PSTU obteve 1%.



Câmara Municipal



Na disputa por uma vaga no legislativo municipal, a pesquisa JH Primeira Edição/Start apontou os vinte e um vereadores mais citados. Caso a eleição fosse hoje, o atual vereador, Aluísio Machado (PSB) seria o primeiro colocado com 4,7% das intenções de voto. Em segundo lugar viria o estreante, Paulo Wagner (PV), com 4,2%. Adão Eridan (PR) seria o terceiro colocado com 3,4% da preferência dos eleitores. Adenúbio Melo (PSB) surge logo depois com 1,2% e Salatiel de Sousa juntamente com Júlio Protásio, ambos do PSB têm 1%.