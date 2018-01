Banco do Nordeste realiza leilão neste sábado

O Banco do Nordeste realizará, a partir das 9h do próximo sábado (27), leilão de móveis, imóveis e equipamentos. São 53 lotes formados por sítios, fazendas, terrenos, máquinas e equipamentos, móveis de escritório, computadores e telefones celulares, dentre outros.O leilão ocorrerá no Auditório do SESC-RN (Praça Tomás de Araújo, s/n - Cidade Alta, Natal), sob a direção do leiloeiro público oficial, Marcus Dantas Nepomuceno. Pode participar do Leilão qualquer pessoa, física ou jurídica, desde que portando documento de identidade e CPF ou CNPJ, respectivamente.O edital do leilão está disponível na Internet, no endereço: www.bnb.gov.br no link Licitações – Licitações Publicadas - EDITAIS PUBLICADOS - 2008/168.Os bens a serem leiloados estão distribuídos em vários lotes, discriminados no Anexo I do Edital, onde constam as características de cada lote e seus preços mínimos para alienação. O BNB informa que os bens serão alienados nas condições em que se encontram, ficando a cargo do adquirente todas as despesas necessárias à remoção e transferência, tais como: impostos, taxas, alvarás, certidões, escrituras, emolumentos cartorários, registros, averbações etc, ou quaisquer outras que vierem a incidir sobre a transação, inclusive ICMS.Os interessados que não puderem comparecer ao leilão podem participar, desde que depositem com antecedência mínima de 24 horas da realização do leilão, o valor de seu lanço à vista ou mínimo de 10% de sinal, se optar pelo pagamento a prazo, juntamente com os percentuais de acréscimo de que tratam os itens 10 e 11 do Edital. O depósito deve ser feito na Conta Corrente 5099-7, Banco do Brasil, Agência 4847-X, em nome do Leiloeiro.