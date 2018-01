Operação Impacto: mulher de Ricardo Abreu é excluída da investigação Tribunal de Justiça acatou pedido de habeas corpus por ausência de justa causa na denúncia do Ministério Público.

A mulher do empresário Ricardo Abreu, Cristiane Abreu, foi excluída da investigação sobre o suposto esquema de corrupção relacionado à aprovação de emendas ao Plano Diretor de Natal, conhecida como Operação Impacto. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, durante sessão nesta segunda-feira (22), acatou os argumentos da defesa da empresária.



De acordo com o advogado Erick Pereira, que defende Ricardo e Cristiane Abreu, a exclusão da sua cliente se deu por “inépcia da denúncia”. “Os juízes entenderam por unanimidade a ausência de justa causa para a denúncia contra ela”, explicou o advogado.



O empresário Ricardo Abreu, no entanto, será ouvido pela Justiça. Segundo Erick Pereira, não houve o pedido de habeas corpus em favor de seu cliente por uma decisão do próprio Abreu. “Ele (Ricardo Abreu) quer ser ouvido para esclarecer tudo isso”, declarou Erick Pereira, mas sem ter conhecimento da data em que o empresário será ouvido.



O Ministério Publico ofereceu denúncia contra Ricardo Abreu por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O empresário é acusado de ser um dos financiadores da propina que supostamente teria sido paga aos vereadores que votaram favoravelmente a algumas alterações no projeto original do Plano Diretor.