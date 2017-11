Terezinha Guilhermina é bronze nos 400m rasos Velocista cega competiu com atletas de baixa visão na classe T11.

Terezinha Guilhermina, da classe T11, consquistou hoje sua segunda medalha nos Jogos de Pequim, o bronze nos 400m rasos. Ela disputou a prova com atletas da classe T12, com baixa visão, pois a prova para sua classe não é oferecida na competição. Ela terminou a prova em 57s02.



"Estou muito feliz com o resultado. Essa é a prova que eu mais gosto, pois exige tudo de mim. Eu já tenho a prata e o bronze agora falta o ouro", conta animada Gilhermina. Ela disputará a eliminatória dos 200m nesta segunda-feira, e a final na terça-feira. (horário de Pequim)



A campeã da prova foi a francesa Assia El`Hannounni com 55s06, já a prata ficou com a ucraniana Oxana Botorchuk que terminou em 55s88. Terezinha é atual detentora do recorde mundial dos 100m (12s27) e 400m (56s04), na classe T11.



Fonte:CPB