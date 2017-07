Sabatina foi muito democrática e positiva, destaca Miguel Mossoró

Ao término da

, realizada na noite desta quarta-feira (13), no auditório da Casa da Indústria, o candidato a prefeito de Natal Miguel Mossoró (PTC) classificou o evento com “democrático e positivo”. Ele afirmou ainda que deu para apresentar suas propostas e também considerou boa a participação dos concorrentes.“A partir de agora, a campanha vai se afunilando. Com início da propaganda eleitoral, no dia 19, as coisas vão melhorar. Temos muita coisa para mostrar no programa de televisão”, frisou o candidato do PTC.Na noite desta quarta-feira, quatro candidatos a prefeitura de Natal participaram da

. Além de Miguel Mossoró, estiveram presentes Sandro Pimentel (PSOL), Pedro Quité (PSL) e Fátima Bezerra (PT).Na próxima quarta-feira (20), os outros quatro candidatos participarão da Sabatina. São eles: Micarla de Souza (PV), Wober Junior (PPS), Joanilson de Paulo Rego (PSDC) e Dário Barbosa (PSTU).