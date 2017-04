Operação Impacto: advogado de Salatiel de Souza começa a trabalhar pré-defesa

Vlademir Alexandre Vereador Salatiel de Souza é candidato a reeleição.

O vereador Salatiel de Souza (PSB), que é um dos 13 vereadores denunciados pelo Ministério Público por corrupção passiva na Operação Impacto, informou que tomou conhecimento da denúncia e que seu advogado Flaviano Gama já iniciou os trabalhos de pré-defesa.Por telefone, Salatiel destacou que como não leu a denúncia do Ministério Público, não podia se pronunciar sobre o assunto. Questionado se ficou surpreso com o resultado do relatório do MP, o vereador do PSB ficou calado.Em seguida, ele respondeu: “O Ministério Público apresentou a denúncia, mas isso não que dizer que a justiça vai aceitar. Por isso, vamos iniciar o processo de pré-defesa”.A reportagem do

Nominuto.com

entrou em contato com o advogado Flaviano Gama. Ele informou que estava indo ao Fórum pegar o relatório do MP e só poderia se pronunciar após ler a denúncia por completo.Salatiel de Souza é candidato a reeleição na Câmara Municipal do Natal. Ele e os outros 12 vereadores são acusados de participarem de um esquema de manipulação na votação do Plano Diretor de Natal, envolvendo os parlamentares e empresários.