Morte em Pium: Itep conclui laudo residuográfico de estudante, mas polícia ainda não foi buscar

Reprodução / Thyago Macedo Diego foi morto com um tiro nas costas, em Pium.

De acordo com o perito criminal, Luis Antonio Duarte, o Itep concluiu as análises das amostras retiradas das mãos de Diego nesta quinta-feira (23). “O laudo está pronto a espera que o delegado venha ou mande alguém vir aqui buscar”, afirma.A reportagem doentrou em contato com o delegado Vanderley Alves, da 2ª Delegacia de Polícia de Parnamirim, onde corre o inquérito, e foi informada que os policiais só irão buscar o laudo nesta sexta-feira (24). Com isso, o perito criminal do Itep não pôde revelar se o resultado do exame residuográfico deu positivo ou negativo.“Nós estamos com dois resultados o do Diego e do amigo dele Luciano, que também foi baleado. Mas, só quem pode divulgar isso é o delegado depois que receber o exame”, disse. Segundo Luis Antonio Duarte, esse exame não é decisivo no inquérito, contudo, podem contribuir para reforçar algumas linhas de investigações da polícia.“O resultado de um teste residuográfico tem suas limitações. Ele depende do tipo da arma de fogo, do tamanho da mão, do local onde o provável tiro foi efetuado, do tipo de munição. Então, essas variações podem influir no resultado”, explica o perito. Apesar disso, ele destaca que um revólver calibre 38, que de acordo com a PM, teria sido usado por Diego para atirar contra policiais, é mais fácil de deixar vestígios de pólvora.“Com certeza esse tipo de arma favorece a análise, pois ela tem mais facilidade em deixar presença de chumbo na mão de quem atira”, disse. A família do estudante universitário contesta a versão da Polícia Militar de que Diego teria atirado contra a polícia e alega que o jovem nunca pegou em uma arma.Além de Diego e Luciano Cruz, o Itep realizou exame residuográfico nos outros dois jovens que passavam pelo local e foram apontados pela polícia como assaltantes. No entanto, os testes em Ivanês Rodrigues e Luis Carlos dos Santos foram realizados nesta quinta-feira e o resultado deverá sair nesta sexta-feira.