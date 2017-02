Flávio Rezende lança O Sonhador, nesta terça (15)

Divulgação Romance é o 19º livro da carreira literária de Flávio Rezende.

O romance já é o 19º livro do autor, que sempre transitou por diversos estilos e formatos em sua carreira literária. Em sua bibliografia, é possível encontrar volumes de poesia, histórias infantis, contos e até livros de formas inusitados como infantil Lua Cheia, editado em formato circular.Para compor o novo livro, Rezende optou pelo formato convencional, mas a gestação do romance não escapou à inconstância característica de seu estilo.Segundo conta o autor, boa parte de uma primeira versão de O Sonhador se perdeu após um problema na memória de seu computador. Ao mesmo tempo em que começou a reescrever o livro, iniciou outro que foi compondo paralelamente.“Um dia, durante uma de minhas caminhadas matinais me veio a idéia de juntar os dois. De início achei meio absurdo, mas depois vi que tudo se encaixava perfeitamente”, conta Rezende.O enredo do romance trata de um escritor cujo sonho é escrever um livro de sucesso que o permita se dedicar exclusivamente à literatura. No processo de elaborações do livro, o escritor vai enlouquecendo aos poucos e vai buscar inspiração no mundo espiritual.O volume conta com capa de Alexandre Magno, prefácio da jornalista Ana Carla Fontes, fotos de Marcelo Buenam e orelha de Manuel Pereira.Na ocasião do lançamento, haverá perfomance, bolo de aniversário para o autor (que completa anos no mesmo dia) e animação por conta do DJ Berto.O livro custa R$ 20 e parte da renda será destinada para ações humanitárias da ONG Casa do Bem.

Lançamento do livro O Sonhador, de Flávio Rezende

Terça-feira (15/07)Livraria Siciliano do Midway MallHorário: A partir das 19hO livro custa R$ 20.