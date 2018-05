TRE divulga locais para justificar voto no 2° turno

1ª Zona Eleitoral



2ª Zona Eleitoral

3ª Zona Eleitoral



4ª Zona Eleitoral



69ª Zona Eleitoral

No Rio Grande do Norte não haverá 2° turno, mas o Tribunal Regional Eleitoral disponibilizará locais de justificativa de voto, para os eleitores das cidades que terão votação e, estão fora do seu domicílio eleitoral. Em Natal serão 13 pontos com mesas receptoras.A votação será neste domingo (26). O atendimento a quem vai justificar o voto será das 8h às 17 (horário local). Ao todo, 29 cidades no país terão 2° turno. De acordo com o chefe de Cartório da 3ª Eleitoral de Natal, Tyronne Dantas, o eleitor que não conseguir justificar o voto ainda dispõe de 60 dias para apresentá-la em cartório, desde que comprove a alegação.Já os eleitores que por algum motivo não puderam votar no 1º turno, podem fazê-lo no 2º, comparecendo à suas respectivas zona e sessão de voto com título de eleitor ou documento oficial com foto. Para aqueles que estiverem fora de sua cidade, o TRE disponibiliza lista com locais para justificativa:As cidades que terão 2° turno são: Manaus (AM), Macapá (AP), Salvador (BA), Vila Velha (ES), Anápolis (GO), São Luís (MA), Belo Horizonte, Juiz de Fora (MG)Contagem (MG), Montes Claros (MG), Cuiabá (MT), Belém (PA), Campina Grande (PB), Londrina (PR), Ponta Grossa (PR), Rio de Janeiro (RJ), Campos (RJ), Petrópolis (RJ), Porto Alegre (RS), Canoas (RS), Pelotas (RS), Florianópolis (SC), Joinville (SC), São Paulo (SP), Guarulhos (SP), Bauru (SP), Mauá (SP), Santo André (SP), São Bernardo do Campo (SP) e São José do Rio Preto (SP).- CENTRAL DO CIDADÃO DA CIDADE ALTA – Av. Rio Branco- Cidade Alta- ESC. EST. OLDA MARINHO – Av. 25 De Dezembro, S/N – Praia do Meio- HOTEL ESCOLA BARREIRA ROXA – Via Costeira- CENTRAL DO CIDADÃO – Av. Coronel Estavam 1233 – Alecrim- UnP – Av. Senador Salgado Filho 1610 – Lagoa Nova- FÓRUM ELEITORAL – Av. Zacarias Monteiro S/N – Tirol- SHOPPING VIA DIRETA – Av. Senador Salgado Filho, 2233 – Lagoa Nova- PRAIA SHOPPING – Av. Eng. Roberto Freire, 8790 – Ponta Negra- RODOVIÁRIA - Av. Capitão Mor Gouveia- CARREFOUR – Av. Dr. João Medeiros Filho, S/N – Potengi- INSINUANTE – ÔNIBUS DA JUSTIÇA ELEITORAL - Av. Bel. Tomaz Landim 3080 – Igapo- ESC. EST. LEONOR LIMA – Rua Francisco Ivo, 196 – Redinha- CENTRAL DO CIDADÃO DA ZONA NORTE – Av. Dr. João Medeiros Filho, S/N - Potengi.