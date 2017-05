Operadora alemã traz agentes de viagem para conhecer o estado A ação será realizada nos dias 27 e 28 de novembro. O RN receberá 25 agentes de viagem em cada dia.

O turismo do Rio Grande do Norte vai receber turistas estrangeiros de um novo mercado: a Alemanha.



A segunda maior operadora alemã, a Meirer´s Weltreisen, através da Gerente de Produção para América Latina, Alexandra Quaiser, confirmou dois grupos de famtour para o destino potiguar, nesta sexta-feira (24), durante reunião na Secretaria de Turismo do Estado.



A ação do Governo do Estado, por meio da Setur, ocorrerá nos dias 27 e 28 de novembro, cada dia chegando um grupo de 25 agentes de viagem.



A coordenadora do setor internacional da Setur-RN, Gina Robinson, reforçou a importância da visita.



“Estivemos reunidos também nesta sexta-feira com o representante local da operadora, Frank Duesberzg, além da Alexandra, acertando os últimos detalhes. Foi através de um contato em uma feira internacional, com Verônica Feldhein, da Meirer´s Weltreisen, depois no escritório do Brasil na Alemanha, que conseguimos trazer o famtour para o Rio Grande do Norte”, conta Gina.

O secretário Fernando Fernandes enfatiza que a Alemanha é um dos três países que estão no foco dos novos mercados da Setur-RN, além do Chile e França.



Segundo ele, a ação faz parte do Top 100 Agent Famtrip, da operadora Meirer´s Weltreisen, que está organizando um encontro com agentes de viagem da Alemanha no Brasil, de 1 a 4 de dezembro, no Rio de Janeiro, com palestra sobre os atrativos do destino Rio Grande do Norte.



“Os agentes conhecerão nossos produtos turísticos e com certeza escolherão nosso destino para mandar seus clientes. Um vôo charter pode ser o próximo passo”, afirma Fernandes.





