Advogado de Fafá argumenta que a prefeita apenas exercia obrigações do cargo

"Não houve festejo, e sim cumprimento do mandato". Foi o que argumentou o advogado Paulo de Tarso, em defesa da prefeita Fafá Rosado (DEM), candidata a reeleição do cargo em Mossoró.Na sustentação de defesa proferida pelo agora a pouco, no auditório do TRE, Tarso argumentou que a acusação de que a prefeita inaugurava uma obra é infundada, uma vez que a cerimônia em questão dizia respeito a assinatura de um convênio. A inauguração da obra pública seria uma solenidade posterior a que a prefeita havia participado."Os recorrentes afirmam que ela [Fafá] deveria ter sido mal-educada e saído na segundo parte da festa. Mas a prefeita apenas cumpria as obrigações do cargo".Erick Pereira, advogado de Larissa Rosado (PSB), rebateu os argumentos, reafirmando que a cerimônia em questão se tratava de fato, de uma inauguração de obra pública, além do evento ter recebido expressiva cobertura da mídia televisiva local.Pereira também ressaltou que todos os casos semelhantes recebidos pelo TRE desde 2004 resultaram em decisões favoráveis a cassação.

*Mais informações em instantes