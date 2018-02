Serra Negra do Norte: Rogério Mariz lidera a disputa eleitoral

Pesquisa realizada pelo Instituto Agorasei em Serra Negra do Norte, no dia 29 de setembro passado, mostra que o prefeito Rogério Mariz (PSB) continua liderando a corrida sucessória com uma boa vantagem.Na terceira rodada de pesquisa do Agorasei no município, Rogério obteve 58,2% de intenção de voto na pergunta estimulada para prefeito. O ex-prefeito Dilvan Monteiro (PDT) é o segundo, com 26,7%%, e Acácio Brito (PT) foi lembrado por 10,6% dos entrevistados.Aqueles que declararam o voto branco ou nulo somaram 1,5%. Os indecisos são 3%.No quesito rejeição Dilvan é o mais citado pelos eleitores entrevistados. 43,3% disseram que não votariam nele de forma alguma. Acácio foi apontado por 29,6% e Rogério Mariz é o menos rejeitado, com 20,9%.As pessoas que não rejeitaram nenhum dos três candidatos – poderiam votar em qualquer um deles – somaram 9,1%. Os indecisos totalizaram 9,9%.*A soma dos resultados superior a 100% ocorre pela possibilidade de cada entrevistado rejeitar mais de um candidato.A pesquisa foi realizada no dia 29 de setembro deste ano e ouviu 404 pessoas nas zonas urbana e rural do município de Serra Negra do Norte. O intervalo de confiança é estimado em 95% e a margem de erro é de 4,6 pontos percentuais.O levantamento foi solicitado pela coligação “Serra Negra Seguindo em Frente” e tem o registro na 26ª Zona Eleitoral de Serra Negra do Norte, com o número 1632/2008.