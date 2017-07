Gabriella Silva é a 10ª nadadora brasileira a fechar a uma final olímpica

A lista está aumentando. Se em 2004 as nadadoras brasileiras voltaram às finais depois de 56 anos fora das decisões olímpicas, em 2008 o país colocou uma logo na primeira prova. Gabriella Silva entrou com garra e garantiu seu lugar entre as oito melhores do mundo nos 100m borboleta, primeira prova feminina da competição.Antes dela, outras nove atletas estão na história da natação feminina do Brasil em Olimpíadas e três destas estão na mesma delegação de Gabi: Joanna Maranhão, Flávia Delaroli e Monique Ferreira.Nas eliminatórias Gabriella bateu o recorde sul-americano com 58s00, quase um minuto abaixo de sua marca anterior, 58s90. Na semifinal ela aumentou o tempo, com 58s39, mas foi o suficiente para conseguir a vaga para na final.Na fase eliminatória, ela disse que não admitiu ficar nervosa e que sua tranqüilidade teve grande parte dos méritos pelo excelente resultado. Já na semifinal, Gabriella admite que a tensão chegou.“Não dormi nada esta noite. Fiquei muito “pilhada”, ansiosa. Queria ter feito 57 segundos, mas gostei do jeito como nadei. Achei que “nadei grande” e com bom estilo. Meu sonho é conseguir uma medalha olímpica. Se não for aqui, vou lutar para que seja na próxima. Quero ser a primeira nadadora brasileira no pódio olímpico. Quando consegui a vaga para estar aqui, pensei em passar para a semifinal, depois a meta era a final e agora o objetivo é diminuir o tempo”, contou.Gabriella entrou em cena após a conquista da medalha de ouro e do recorde mundial de Michael Phelps nos 400m medley. Ela disse que o clima de vitória motivou. “É muito legal entrar e ver que um cara na sua frente acabou de bater um recorde mundial”.

Nadadoras brasileiras finalistas olímpicas

Berlim 1936Piedade Coutinho – 5ª - 400m livreLondres 1948Piedade Coutinho – 6ª – 400m livreEleonora Schmitt, Maria Leão da Costa, Talita de Alencar Rodrigues, Piedade Silva Tavares (nome de casada de Piedade Coutinho) – 6ª – 4x100m livreAtenas 2004Joanna Maranhão – 5ª – 400m medleyJoanna Maranhão, Mariana Brochado, Monique Ferreira, Paula Baracho – 7º - 4x200m livreFlávia Delaroli – 8ª – 100m livre

* Fonte: Assessoria de Imprensa da CBDA.