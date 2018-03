Aliados de Fabrício Gaspar dizem que compromissos não foram honrados

Júlio Pinheiro Fabrício Gaspar: "Compromissos políticos foram honrados".

Desde o início da manhã, vereadores e familiares dos parlamentares se queixavam da dificuldade que os candidatos aliados a Fabrício Gaspar estavam tendo em sanar as dívidas que assumiram para formar uma estrutura durante o período de campanha. A ausência dos repasses teria irritado alguns vereadores, que supostamente teriam preferido não se empenhar na campanha de Fabrício. A informação, no entanto, é negada pelo candidato.Visitando as sessões eleitorais do colégio Augusto Meira, Fabrício Gaspar disse que todos os parlamentares de sua coligação estão se empenhando seriamente na campanha, e que o clima nas ruas é muito bom. Questionado se a coligação teria honrado os compromissos com os vereadores que o apóiam nesta campanha, Fabrício foi enfático.“Todos os compromissos políticos foram cumpridos. Compromissos políticos”, disse o candidato à Prefeitura.Por outro lado, o vereador candidato à reeleição Dr. Eduardo Campero afirmou que acumulou prejuízos por acreditar em promessas da coligação. Segundo o parlamentar, o ex-senador Geraldo Melo (PSDB) teria oferecido um auxílio na estrutura o candidato, mas não cumpriu o acordo.“Disse que faria minha campanha só, mas como Geraldo disse que poderia dar uma ajuda, eu aceitei. É uma pena o que ocorreu, mas vou pagar as minhas dívidas, até porque não preciso do emprego de vereador para sobreviver”, disse o vereador.Dr. Eduardo, ainda, disse que não tinha o que reclamar da postura de Fabrício Gaspar, que sempre foi correto com os aliados e foi “Geraldo Melo que não cumpriu a palavra”. Apesar das críticas à postura do ex-senador, que apóia Fabrício na disputa de Ceará-Mirim, Dr. Eduardo afastou a possibilidade de ajudar na eleição de Peixoto.“Ele (Peixoto) não cumpre os compromissos e deu a entender que João Maia (PR) é que será o prefeito. Gostei muito de Fabrício e ele não tem culpa de nada que possa ter acontecido de errado na coligação”, afirmou o vereador.