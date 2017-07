Procedimentos da Sabatina com candidatos serão lidos antes do início do evento

Vlademir Alexandre Auditório da Fiern já está pronto para a Sabatina Nominuto.

com candidatos à Prefeitura do Natal serão lidos antes do início do evento, que reunirá, às 19h, desta quarta-feira (13), os candidatos Pedro Quithé (PSL), Sandro Pimentel (PSOL), Fátima Bezerra (PT) e Miguel Mossoró (PTC) no auditório da Fiern.Após acordo entre representantes dos oito candidatos que participarão da Sabatina – no dia 20, outros quatro candidatos participarão do evento –, ficou definido, entre outras coisas, que não poderá haver citação ofensiva contra nenhum dos concorrentes à Prefeitura. Além disso, a platéia também deverá seguir normas.Ficou estabelecido que não poderão ocorrer manifestações positivas ou negativas por parte da platéia durante a Sabatina. Os espectadores, que terão entrada franca no auditório da Fiern, não poderão portar bandeiras, faixas ou usar camisetas dos candidatos.As perguntas dos internautas, que podem ser enviadas ao e-mail

e a platéia presente à Fiern também farão perguntas aos candidatos sobre os mais variados temas.

terá início às 19h, e também poderá ser acompanhada ao vivo pelo portal

, pelo canal 32 da Cabo TV e através do site da 96 FM. A

é uma iniciativa do Nominuto.com e tem o apoio da Diginet, Cabo TV, Plugtech, Rits, Rats Comunicação e Clip Produções.