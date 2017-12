América empata com o Avaí na Ressacada - análise Time rubro conseguiu a igualdade e mostrou que está realmente muito melhor.

Definitivamente, o América é outro time. O empate - 1 a 1 - deste noite diante do Avaí, quarto colocado na Série B, em pleno estádio da Ressacada,deve ser encarada como mais uma prova evidente da evolução do rubro natalense.



O América fez um primeiro tempo muito bom, é bem verdade que o Avaí teve mais o comando da partida, mas o América, em jogadas de Cascata e Souza, levava sempre perigo. Numa dessas jogadas de ataque, Souza deixou Max na cara do gol. Ele desperdiçou.



Analisando por setores. A defesa do América voltou a mostrar muita segurança a partir de seu goleiro Fabiano. O Leão de Floripa teve chances, mas sempre em jogadas de fora da área. Robson e Adalberto "Ureia" voltaram a jogar bem. O garoto ganhou mesmo a posição, e mesmo cometendo alguns erros pela "empolgação" é, definitivamente, o melhor companheiro que Robson teve nos últimos tempos.



Os dois alas: Maizena foi ótimo,de novo, apoiou,marcou, saiu mesmo para o jogo e o gol rubro nasceu de uma falta sofrida por ele. Antes, em jogada individual, quase marca. Pelo lado esquerdo, Vandinho, que ocupou a vaga de Marciano, teve bom desempenho, mostrou disposição na defesa e também saiu para "jogar".



O meio-campo de contenção - Júlio Terceiro e Luís Maranhão. Voltaram a fazer a coisa certa. Júlio no primeiro combate e nos lados, enquanto Maranhão cobria Adalberto e Robson. Saulo, de novo, foi bem. A cada jogo se destaca na saída de bola, na ligação primeira para que Souza possa fazer a ligação final. Sem falar que vem cobrando bem as faltas. Numa cobrança sua saiu o gol de Marcelo Nicácio.



Na ligação de luxo - Cascata e Souza - e de novo os dois foram muito bem. E não sei se Souza deveria ter sido substituído, a não ser que tenha pedido. Mas a sorte ajudou e mesmo sem ele em campo, já com Jimmy em seu lugar (que nada fez) o rubro empatou.



Cascata foi o melhor do América. Seguido de perto por Maizena, Souza, Saulo e Robson. Na verdade, só Max,de novo, destoou. Poderia ter feito gol. assim como na partida contra o Ceará. Marcelo Nicácio fez o gol, nem teve tempo de mais nada. Jimmy nada fez, já disse. E Elias também nem foi notado.



Só acho que o América poderia ter vencido o jogo, isso se não tivesse praticamente abdicado de jogar depois do empate. Um bom confronto.O Avaí também não foi mal. Mas o Avaí não interessa para nós. Com o resultado o rubro potiguar continua na 16ª posição, agora com 28 pontos, e tem que torcer pelo ABC amanhã, na partida contra o Paraná.





A chance

Já o Avaí perdeu uma grande chance de somar pontos e se aproximar mais do Corinthians na noite desta sexta-feira (19). O resultado diante de sua torcida fez o time catarinense manter a quarta posição,seguindo no G4, só que agora com 46 pontos ganhos. .





As duas equipes voltam a campo na terça-feira(23) que vem. O Avaí joga em Fortaleza, no estádio Castelão, contra o Ceará. Já o América-RN enfrenta o Paraná, em Curitiba, na Vila Capanema.



Ficha Técnica



Avaí

Eduardo Martini; Arlindo Maracanã, Cássio, Emerson e Fábio Fidélis (Juliano); Marcus Winícius, Batista, Marquinhos e Válber (Cocito); Evando e William (Abuda).

Técnico: Paulo Silas.



América-RN

Fabiano; Róbson, Adalberto e Júlio Terceiro; Maizena, Maranhão, Saulo, Souza (Jimmy) e Vandinho; Cascata (Elias) e Max (Marcelo Nicácio).

Técnico: Ruy Scarpino.



Local: Estádio Ressacada, em Florianópolis – SC

Árbitro: Fabrício Neves Correa – RS

Público: 7.475 pagantes

Renda: R$ 37.545,00



