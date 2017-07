Futebol Masculino: Brasil encerra preparativos para o jogo contra China

A Seleção Brasileira encerrou nesta terça-feira (13) no Estádio Northeast University Qinhuangdao, os preparativos para o jogo contra a China, o último da fase de classificação das Olimpíadas de Pequim, em que a equipe poderá terminar em primeiro lugar no Grupo C.O técnico Dunga e o assistente técnico Jorginho, na primeira parte do treinamento, comandaram um trabalho tático.Em seguida, houve um treino de jogadas de bola parada, com cobranças de escanteios, em ações ofensivas e defensivas, e cobranças de faltas laterais e frontais. Os jogadores trabalharam também nos exercícios de finalizações.O treinamento se encerrou com o dois toques, a tradicional pelada de vésperas de jogos, com duração de 30 minutos.O técnico Dunga vai divulgar a escalação do Brasil no vestiário. O jogo contra a China será às 19h45 (8h45 de Brasília), no Estádio Olímpico de Qinhuangdao.A Seleção Brasileira é líder do Grupo C, com seis pontos ganhos, seguida da Bélgica, com três pontos. China e Nova Zelândia têm um ponto, mas os chineses aparecem em terceiro, em razão do saldo de gols.

Fonte:www.cbfnews.com.br