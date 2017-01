América é castigado no final - análise

É preciso paciência para fazer futebol. No caso do América esse sentimento tem que ser redobrado. Hoje (04), na Serra Gaúcha, com um homem a menos, o time sustentou o empate até os 48 minutos e 35 segundos do segundo tempo. O gol do Juventude saiu - final 1 a 0.



No fim, o técnico Ruy Scarpino foi punido por ter abdicado totalmente de jogar porque estava com um homem a menos.



O América não fez uma boa partida, mas não pode se dizer que foi completamente omisso. No primeiro tempo, é verdade, não jogou, mas também não deixou o Juventude jogar. Com pouca jcriação de lado-a-lado a partida terminou 0 a 0. Um chute de Souza, em bela jogada tramada, e uma cabeçada de Mendes, no ângulo, jogadas de América e Juventude, mas só.



No segundo tempo, o jogo continuava igual. O juventude tem o domínio aparente, mas a defesa e Fabiano se saem bem, al~em do que, de vez em qaundo, o rubro potiguar leva perigo à meta do goleiro Michel Alves.



O América foi, visivelmente, mas consistente na defesa, mas permaneceu errando muitos passes e articulando mal ou pouco no ataque. Apenas quando Souza pegava na bola se esperava uma jogada mais criativa.



O destaque do time rubro foi o ala Maizena, além do goleiro Fabiano. Fácil também dizer que foi o pior em campo: o árbitro João Fernando. Ele deu um pênalti inexistente - Fabiano defendeu - expulsou Anderson Bill, injustamente, e deixou de dar uma falta quase em cima da linha sobre o meia Souza.



O América jogou no 3-5-2, a defesa e os alas funcionaram, mas a teimosia dos dois centroavantes se mostrou, de novo, uma aposta errada.



As alterações depois da expulsão de Bill, creio, foram determinantes para a derrota rubra. Scarpino errou ao tirar Souza - que segurava a bola (a não ser que tenha pedido) e a troca de Nicácio por Paulo Matos.



E Paulo Matos nem entrou tão mal, mas complicou e pode ter sido, involutariamente, o causador da derrota. A cair em campo, parar o jogo, ele deu a alternativa para o árbitro aumentar os acréscimos em mais um minuto. E saiu o gol.



Definitivamente, algo de "Sobrenatural de Almeida" está acontecendo no time rubro natalense.



Atuações do América



Fabiano - foi determinante e fez outra boa atuação. Defendeu pênalti e outros lances difíceis, mas nda pôde fazer no lance do gol. Nota 8



Anderson Bill - fez uma boa partida, até antecipou bem e foi firme por baixo e por cima. Mas deu chance para o árbitro fazer o "trabalho" dele. Nota 6



Emerson - esteve no mesmo nível de Bill, talvez um pouco acima porque tem um poder de recuperação maior. Nota 6,5



Robson - fez outra boa partida jogando na função que conhece: a sobra. Nota 7



Maizena - o melhor jogador do América. Marcou bem, antecipou muitas jogadas e levou sempre muito perigo nas investidas como ala. Nota 8



Jeferson - bom na marcação, mas precisa tre um pouco mais de tranqüilidade na distribuição das jogadas. Nota 6



Rodrigo Santos - guerreou muito, fez coberturas, mas também peca muito na distribuição do jogo. Precisa imprimir qualidade e velocidade na bola.



Souza - lúcido como sempre, fez algumas ótimas jogadas. Mas poderia ter aparecido mais, ter chamado mais a responsabilidade. Foi substituído e pode ser muito prejudicado no STJD porque agrediu o árbitro . Nota 6,5



Raí - melhorou conideravelmente na partida de hoje. Marcou bem, o que não vinha fazendo, e foi bem no ataque. Nota 7



Marcelo Nicácio - se mexeu bem, lutou, abriu espaços, infelizmente chegaram poucas bolas "claras" para ele marcar. Nota 6,5



Max - mostra ser um jogador que sabe exercer bem seu papel, mas faz muitas faltas desnecessárias e deve ter sido substituído para não ser expulso de novo. Nota 5



Paulo Matos - entrou no jogo e imprimiu seu ritmo de luta e passes errados. Ainda fez a besteira maior de provocar o acréscimo sobre os acréscimos. Nota 3



Saulo - pouco fez. Sem Nota.



Scarpino - escalou bem, monstou bem a equipe, mas se equivocou em abdicar totalmente do ataque e da posse de bola com as mudanças que fez após a expulsão de Bill.. Nota 4,5